(Adnkronos) – Il gip di Roma ha archiviato l’indagine nata dalla denuncia presentata da Pamela Prati nel 2019 a carico delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per la vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Per il giudice, come riporta Fanpage, la showgirl non fu truffata ma si trattò di "un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali". Un caso quindi, si legge, che avrebbe garantito "un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento". Sulla vicenda il pm aveva chiesto l’archiviazione nel 2021 a cui si erano opposti i legali della Prati. Ora però il gip ha messo la parola fine al caso. —[email protected] (Web Info)

