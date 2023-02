Appuntamento all’«Ultimo Ballo in Maschera» il 25 febbraio 2023 al “Giordano Bruno”

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Tutto pronto per l’evento del 25 febbraio con la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”. Il prossimo evento si terrà il 25 febbraio 2023 dalle ore 16.30 con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

Il Pomeriggio sarà aperto con i saluti istituzionali del dott. Andrea De Filippo, Sindaco del Comune di Maddaloni, del dott. Luigi Bove, vice Sindaco del Comune di Maddaloni e del dott. Rocco Gervasio, Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni.

Subito dopo vi sarà l’intro recitato/musicale a cura di Michail Benois Letizià (ideatore della rassegna) con a seguire il quartetto d’archi a cura di Antimo Pascarella violino, Guido Esposito violino, Ida Rispoli viola e Luigi Iuliano violoncello.

Il momento successivo sarà il tanto atteso evento a cura della Società di Danza Napoli e Caserta dove i Cavalieri e le dame si esibiranno in danze di tradizione ottocentesca guidati dal Maestro di Cerimonia Lucio Martino e con la collaborazione di Monica Pizzi, Coreografie di Fabio Mollica.

La serata sarà allietata da Letture/Poesie di Vins Tramontano da “L’ANIMO DETTA” ( raccolta di poesie in quattro volumi) con la Videoinstallazione, dedicata alla GRANDE TELA, di Noemi Sparago fotografa.

Onoreranno ulteriormente la serata gli ospiti con letture varie; Giueppe Vozza editore, Monica Pizzi docente, Maria Latino docente, Dora Barletta autrice, Luigi Di Nuzzo docente, Antonio Pagliaro storico, Giovanna Santangelo poetessa.

Nel corso della serata ci sarà una estemporanea di arti visive, con AndrianaLunik modella in posa per gli artisti, a cura di Giovannad’Aiello pittrice, Carmela Sbrescia pittrice e Amalio Piscitelli scultore.

La Chiusura dei lavori avverrà con intrattenimenti musica e il brindisi (buffet previsto nel chiostro).

Si ringrazia come sempre la direzione del Convitto, il corpo docente e i personale tecnico-amministrativo.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 25 febbraio 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected].