“Approvato anche il Bilancio Consuntivo. E’ stata un’operazione di bonifica dei conti fatta in modo trasparente, seria, corretta e con la consapevolezza di aver operato con tanta responsabilità nell’esclusivo interesse di Somma Vesuviana. Ringrazio tutti gli uffici, in particolare quello economico – finanziario, il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri comunali. Il disavanzo approvato con la delibera del rendiconto, sarà ripianato con un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale che non inciderà sui servizi ai cittadini sommesi e non inciderà sulle classi meno abbienti”. Lo ha affermato l’ Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E c’è il commento anche del sindaco di Somma Vesuviana.

“Poco tempo fa abbiamo approvato anche il Bilancio di Previsione. Ricordo che confermiamo, le agevolazioni IMU in riferimento al comodato nell’ambito familiare, per il quale confermiamo anche l’agevolazione TARI per un componente del nucleo familiare. Nuova agevolazione TARI per i cittadini virtuosi che smaltiranno il differenziato direttamente all’Isola Ecologica. Tale azione è stata finanziata per tutto il 2024 con 40.000 euro – ha affermato il sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – e con coperture finanziare anche per i prossimi anni. Inoltre rimborseremo anche gli anni precedenti. E’ una manovra, tra spesa corrente ed investimenti, di 56 milioni di euro. Nessun aumento di imposte e tasse. L’Imu rimane invariata come l’addizionale IRPEF e come le tariffe TARI che non vengono toccate. Per i servizi pubblici a domanda individuale riconfermiamo le percentuali. Ieri sera, invece, è stato approvato in Consiglio Comunale anche il Bilancio Consuntivo. Ora Somma Vesuviana dovrà essere una città – cantiere e ci sono tutte le condizioni affinchè possa esserlo”.

