Approvata in Senato la Commissione di inchiesta Covid 19

Condividi

Covid 19, con 94 voti favorevoli e 64 contrari, l’Assemblea approva con modifiche il ddl sull’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta. Il provvedimento torna all’esame della Camera.

“Approvata in Senato la commissione d’inchiesta Covid.”

Claudio Borghi Aquilini, Lega

“Il Covid è stato un fatto epocale.

Scuole chiuse, libertà costituzionali violate, dramma sanitario, crisi economica, soldati russi in Italia.

Solo chi ha paura della verità può dire no a una indagine parlamentare per capire che cosa ha funzionato e cosa no.

Serve la verità per preparare il futuro, non per rinfacciarsi il passato.”

Matteo Renzi, Italia Viva

“Da questa Commissione emerge solo un chiacchiericcio politico e io credo che non valga la pena soffermarsi oltre. Si manifesta un’evidenza, voi cercate di istituire questa Commissione per colpirci, per colpire chi ha gestito il Paese in quella fase, ma vi ritornerà tutto indietro come un boomerang.”

Stefano Patuanelli, Movimento cinque stelle

“Questo provvedimento è un vero e proprio schiaffo in pieno volto non solo alla verità dei fatti, ma anche all’intero sistema Paese che ha sofferto una pandemia mai vista prima. Una pandemia contrastata dal Governo a guida Giuseppe Conte nel migliore dei modi possibili.”

Gabriella Di Girolamo, Movimento cinque stelle

Se Giuseppe Conte ha davvero guidato bene il Paese, in quel momento tragico, non ha nulla da temere. Certo è strano pensare di poter risolvere una pandemia con banchi a rotelle e monopattini.