Approda a Sanremo Marianna Cannas, operatore del benessere, unica sarda nel team Dream Massage di Stefano Serra

Marianna Cannas è massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi. 29 anni, proveniente da Perfugas, un piccolo ma ridente paese in provincia di Sassari, è estetista, Spa e beauty manager, conseguendo proprio a Sassari la relativa specializzazione e abilitazione professionale. “Il mio desiderio da quando ho iniziato gli studi”, dichiara Marianna, “era di aprire un centro estetico, ma poi la mia strada ha preso una direzione diversa”.

Marianna ha iniziato la sua professione giovanissima (circa 11 anni fa), con un percorso da estetista e con le prime esperienze in salone tramite stage. Successivamente ha svolto una importante esperienza di lavoro stagionale durante la stagione estiva, presso una SPA 5 stelle, dove ha conosciuto Begonia Fernandez, rinomata SPA Manager, che è diventata il suo punto di riferimento durante il percorso di un nuovo mondo, quello del benessere. “Begonia è stata il mio angelo custode, la mia guida nelle scelte formative e professionali, e sono onorata di lavorare ancora oggi al suo fianco, perché, e di questo non smetterò mai di ringraziarla, grazie proprio a lei ho acquisito tutte le basi della mia professione, trasmettendomi amore e passione per ciò che faccio.”

Nel tempo Marianna ha poi fatto esperienza in diverse strutture, fino ad arrivare a oggi che è responsabile del centro benessere AquaMirto, all’interno del Montiruju Hotel, a Santa Maria Coghinas, a pochi passi dalle terme naturali di Casteldoria.

Anche durante lo svolgimento della sua attività professionale, Marianna decide di accrescere le sue competenze continuando a frequentare nuovi corsi, conseguendo così un diploma internazionale di Spa e Beauty Manager con la World Spa Organization, con la quale ha continuato ad effettuare attività di formazione ed è proprio durante una delle loro masterclass che ha avuto occasione di conoscere Stefano Serra, Spa manager e fondatore del progetto Dream Massage. “Stefano è un grande professionista” prosegue Marianna, “che ha creduto in me proponendomi di frequentare il suo master, e da quest’anno, di entrare nel suo team Dream Massage nell’ambito del festival di Sanremo, dove sarò l’unica professionista proveniente della Sardegna Di questa proposta mi sento veramente gratificata. E come stesso “il nostro capitano” Stefano afferma, Sanremo non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza: una frase veramente toccante, che mi è rimasta dentro il cuore e l’ho fatta mia”.

ì“Non so spiegare fino in fondo cosa provo facendo questo lavoro, perché secondo me è qualcosa che va vissuto per essere davvero capito. La parte più bella è donare benessere agli ospiti che arrivano nella nostra struttura, si fidano e si affidano a noi. A fine trattamento, quando li guardi negli occhi e capisci che stanno davvero meglio — non solo fisicamente ma anche emotivamente — e ti ringraziano perché hai alleviato un dolore o migliorato la loro giornata… quello è il momento di massimo orgoglio e soddisfazione. Loro non sanno che, in quel preciso istante, hanno migliorato anche la nostra. È quel momento che mi ricorda ogni giorno che sono dove devo essere, che quello è il mio posto nel mondo e che questa è la strada giusta per me.”, conclude Marianna.

Marianna, grazie all’entusiasmo che la contraddistingue e il supporto dei suoi mentori e della sua famiglia che l’ha sempre sostenuta, non si fermerà con l’esperienza sanremese, ma da subito continuerà ad affrontare nuovi progetti.

