(Adnkronos) – Apple, con un raro mea culpa, si è scusata per la sua ultima pubblicità dell'iPad Pro M4, i più sottili mai realizzati, ammettendo di aver "mancato l'obiettivo". Lo spot 'Crush', pubblicato martedì sui social media dal CEO di Apple Tim Cook, è stato accolto con molte critiche da parte degli utenti, secondo i quali l'annuncio sembra celebrare la distruzione della creatività e dell'arte umana da parte della tecnologia. In una dichiarazione ad AdAge , il vicepresidente delle comunicazioni marketing di Apple, Tor Myhren, si è scusato. "La creatività è nel nostro DNA in Apple, ed è incredibilmente importante per noi progettare prodotti che diano potere ai creativi di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è celebrare sempre la miriade di modi in cui gli utenti si esprimono e danno vita alle loro idee attraverso iPad. Abbiamo mancato il bersaglio con questo video e ci dispiace”, ha affermato Myhren. "Abbiamo mancato il bersaglio con questo video e ci dispiace". Apple ha confermato la dichiarazione fornita ad AdAge ma ha rifiutato di fornire ulteriori commenti. La pubblicità mostra i simboli della creatività umana, come strumenti musicali, barattoli di vernice, un videogioco arcade degli anni '80 e il busto di una testa umana, schiacciati da una gigantesca pressa idraulica. Mentre le lastre metalliche della pressa idraulica si sollevano, viene rivelato il nuovo iPad Pro di Apple. “Ti presentiamo il nuovo iPad Pro: il prodotto più sottile che abbiamo mai creato, il display più avanzato che abbiamo mai prodotto, con l'incredibile potenza del chip M4. Immagina solo tutte le cose che verrà utilizzato per creare", ha scritto Cook in un post su X che accompagna il video. La reazione di Internet alla pubblicità è stata istantanea: "Il simbolismo di schiacciare indiscriminatamente bellissimi strumenti creativi è una scelta interessante", ha scritto un utente di social media. "Questo annuncio mi ha effettivamente convinto che ho bisogno di meno tecnologia nella mia vita", ha scritto un altro. Altri utenti hanno affermato che l’annuncio era di cattivo gusto a causa dei crescenti timori che l’intelligenza artificiale potesse sostituire i lavoratori, anche quelli nei settori creativi. L'attore Hugh Grant ha scritto sui social media che la pubblicità di Apple rappresentava "la distruzione dell'esperienza umana". Apple non prevede più di trasmettere lo spot in TV, secondo AdAge, anche se l'annuncio non è stato cancellato dall'account X di Cook. —[email protected] (Web Info)

