Napoli, 18 aprile 2024 – Palazzo Reale di Napoli si prepara ai ponti di primavera e alla grande affluenza turistica in città organizzando una serie di aperture straordinarie e di iniziative per implementare l’offerta culturale al pubblico.

Sabato 20 torna l’iniziativa Il sabato dei depositi, aperture straordinarie del terzo sabato del mese, con una visita guidata al Deposito Foriera in cui sono conservati gli arredi e delle opere d’arte del Palazzo. È necessaria la prenotazione per i due turni disponibili, alle ore 10,00 e alle 11,30 riservati a gruppi di 25 persone al costo supplementare di 3 euro.

Mercoledì 24 il Museo, abitualmente chiuso il mercoledì per di riposo settimanale, propone un’apertura straordinaria dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (con ultimo accesso alle ore 18,00) ai consueti costi d’ingresso.

Nella stessa giornata dalle ore 13.00 sarà riaperta al pubblico la Prima Anticamera in cui è possibile ammirare i nuovi restauri degli arredi e degli apparati decorativi. Il complesso intervento che si è svolto negli ultimi nove mesi presenta la sala in un assetto il più vicino possibile a quello documentato dalle foto storiche anteriori ai danni della Seconda guerra mondiale.

Durante l’apertura straordinaria diurna di mercoledì 24 aprile saranno sospese le visite al Giardino Pensile e la Galleria del Tempo resterà chiusa al pubblico.

Giovedì 25 aprile il Palazzo Reale di Napoli aderisce all’iniziativa proposta dal Ministero della Cultura, garantendo l’apertura e l’accesso gratuito ai visitatori dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.00.

Sarà possibile visitare gratuitamente anche la mostra temporanea “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, nelle Sale Belvedere del Palazzo dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (ultimo ingresso ore 18,00).

Per visitare il Museo Caruso, nella Sala Dorica, invece, sarà necessaria la prenotazione in biglietteria oppure al seguente link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-museo-caruso-giornate-a-ingresso-gratuito/

Saranno disponibili quattro turni di accesso dalle ore 9.00 alle ore 13,00, ogni ora, con una capienza massima di 30 persone.

Mercoledì 1° maggio il Museo sarà aperto al pubblico in occasione della Festa dei lavoratori dalle 9,00 alle 20,00 (con ultimo ingresso alle ore 19,00) ai consueti costi di ingresso.

Inoltre, nella stessa giornata, il Palazzo Reale aderisce all’iniziativa congiunta promossa dal Comune di Napoli per il Maggio dei Monumenti 2024 organizzando una serie di visite guidate gratuite a cura delle restauratrici che illustreranno ai visitatori i recenti lavori di risanamento che hanno interessato la Fontana della Fortuna del Cortile D’Onore e la Fontana Ovale del Cortile delle Carrozze.

Le visite guidate, della durata di circa 45 minuti, per le quali non è necessaria la prenotazione, avranno inizio in mattinata alle ore 10.00, alle ore 11.00 e alle ore 12.00 e nel pomeriggio alle ore 15.00 e alle ore 16.00 e saranno curate delle restauratrici della Tecnicon Srl, che hanno effettuato gli interventi sulle due fontane.

Durante l’apertura ordinaria di mercoledì 1° maggio sono disponibili, su prenotazione le visite al Giardino Pensile, il Museo Caruso sarà visitabile dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (ultimo ingresso ore 13,00) e la Galleria del Tempo sarà regolarmente aperta dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Per info e contatti:

https://palazzorealedinapoli.org/

Facebook | @PalazzoRealeNapoli

Instagram |@PalazzoRealeNapoli_ufficiale

