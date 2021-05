Apertura dell’hub vaccinale a Francolise, Zannini: Un capolavoro

Condividi

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Francolise, è stato inaugurato l’hub vaccinale, una struttura importantissima che sarà capace di rappresentare un luogo presso il quale tutti i cittadini dell’agro caleno, e non solo, potranno vaccinarsi senza dover percorrere tanti chilometri dalla propria abitazione.

Un centro vaccinale in un luogo sicuro per mettere in sicurezza i cittadini.

Il Presidente della VII Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile Giovanni Zannini, a margine della cerimonia, ha dichiarato: “Un ottimo lavoro di squadra del sindaco, Gaetano Tessitore, del Direttore Generale dell’Asl, Ferdinando Russo, e di tutta la direzione strategica dell’azienda sanitaria locale di Caserta. Un vero capolavoro. Andiamo avanti e volteremo pagina quanto prima”.

