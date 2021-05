Anziano disorientato soccorso dalla Polizia

Condividi

È accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando gli Agenti sono intervenuti in Via Capozzi ad Avellino, a seguito di una segnalazione giunta al 113 per la presenza di un anziano in difficoltà. I poliziotti giunti sul posto hanno individuato l’uomo, un 87enne di Avellino in evidente stato di agitazione e sconfortato, il quale ha riferito agli Agenti di non ricordare nulla e di aver perso il senso dell’orientamento. Nella circostanza i poliziotti hanno attivato tempestivi accertamenti che hanno consentito, in breve tempo, di giungere all’identificazione dell’anziano e quindi al suo successivo ritorno a casa. Ad attenderlo la moglie, visibilmente preoccupata, ma contenta del rientro del proprio coniuge e della presenza dei poliziotti. Un piccolo gesto ma particolarmente sentito ed importante quello di cui si sono resi protagonisti gli Agenti delle Volanti della Questura di Avellino, che sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le Forze di Polizia che operano sul territorio.

loading...