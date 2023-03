Antonella Piccerillo (Lega) – Sanità campana allo sbando: conti al verde e tasche vuote?

Condividi

Dopo la mancanza di servizi di assistenza essenziali, come la clamorosa chiusura del PS di Santa Maria Capua Vetere di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, tuona il giudizio della Corte dei Conti sugli sprechi della sanità in Campania a guida De Luca. Falle nella spesa ordinaria e straordinaria saranno esaminate punto per punto finché in ballo ci sono i soldi dei cittadini, considerando non solo il rischio e i disservizi cagionati da una spesa scellerata che non giova agli abitanti di questa regione, ma anche il pericolo per la già precaria curatela della salute pubblica della regione Campania.