Antimafia, 21 interdittive e un accesso ispettivo a Napoli

Sempre ieri è partito l’ accesso ispettivo nel cantiere della metropolitana-Linea 1 di Napoli, stazione Duomo, disposto dal prefetto in base al Codice antimafia (decreto legislativo n.159/2011, articolo 93). L’accesso ispettivo consiste in verifiche e accertamenti in funzione preventiva di eventuali infilrazioni mafiose negli appalti pubblici. È stato effettuato da funzionari e ufficiali delle Forze dell’ordine, della Direzione investigativa antimafia e dell’ispettorato territoriale del lavoro.

