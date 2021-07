Condividi

14-15 luglio 2021 h. 20.00 presso Lo Spazio Diamante (Via Prenestina 230B – tel. 06 27858101 )

nell’ambito di I Classici del secolo futuro andrà in scena

ANTIGONE SOFFIA CONTRO

Da “Antigone” di Sofocle

Tutor drammaturgia Tamara Bartolini

Regia Bartolini/Baronio

“Quando abbiamo concepito il progetto intitolato “Classici del Secolo Futuro” nessuno dei presenti immaginava che il futuro sarebbe stato così come da più di un anno lo conosciamo. Abbiamo avuto la previdenza di utilizzare i classici per fotografare, ascoltare, prefigurare il presente. Ed essi, una volta di più, ci hanno condotto in luoghi e in sentimenti che la realtà ha solo mostrato con maggior precisione e radicalizzato. È bastato, come sempre, essere contemporanei ma non cronisti. La tragedia accaduta e che sta accadendo è, in questo momento, irraccontabile se non attraverso i sentimenti che stanno sconvolgendo il pianeta: il dolore, la confusione, la paura. Le allieve e gli allievi del Terzo anno hanno reagito. Che è quello che fanno gli artisti, da sempre.

Siamo giunti al quinto anno dei “Classici del secolo futuro”: quattro spettacoli scritti e interpretati dalle allieve e dagli allievi, assistiti e poi diretti da drammaturghi e registi. Non c’è nessuna distorsione da parte dell’artista/docente/tutor ma l’esaltazione e la messa in forma di quello che viene dai giovani allievi/artisti che mettono l’essere umano al centro dell’evento teatrale. Perché qualcosa cresca bisogna prendersene cura, per avere fiducia bisogna darne, per essere ascoltati bisogna ascoltare. E questo è quello che Bartolini/Baronio, Fabrizio Pallara, Lorenzo Gioielli, Virginia Franchi e Daniele Prato hanno fatto con ancora più convinzione in questo anno particolare.

I Classici hanno, come sempre, un filo conduttore che quasi deroga dai classici da cui sono tratti: Cappuccetto Rosso, Amleto, Antigone, Sogno di una notte di mezza estate. Questo fil rouge non è mai scelto a priori, ma viene desunto da quello che accade intorno agli allievi/artisti che quelle riscritture concepiscono.

È il potere il tema, la distorsione, la manipolazione, la credulità che rendono il potere così difficile da sconfiggere se teso unicamente alla propria conservazione. L’unica arma a disposizione è la cultura, la più immateriale, disattesa qualità in questi tempi in cui l’unica lente con cui analizzare i comportamenti umani sembra essere solo l’economia e la tecnica.

La cultura che è rappresentata dagli strumenti e dai processi con cui si riesce a ragionare con la propria testa e ancor di più a sentire con il proprio cuore.

Non sappiamo se la bellezza salverà le donne e gli uomini, lo speriamo. Intanto, anche quest’anno, abbiamo provato a mostrarla”.

Lorenzo Gioielli

Scritto ed interpretato da: Ivan Maria Artuso, Emanuele Baroni, Iulia Bonagura, Eleonora Bracci, Valerio Castriziani, Tommaso D’alia, Benedetto Bruno Di Maggio, Luca Giacomini, Claudia Ligorio, Lisa Lippi Pagliai, Tommaso Lo Cascio, Giovanna Malaponti, Riccardo Mosca, Alice Silvestrini, Filippo Tancredi, Alice Tempesta, Claudia Turchi.

Partendo da Sofocle sono state attraversate diverse versioni dell’Antigone da Anouilh, a Brecht, alla Zambrano. Abbiamo seguito le tracce delle parole per arrivare alla domanda che più ci premeva oggi: cosa sentiamo di dover fare? Scivolando tra gli angoli dei personaggi, aprendoli come in un prisma, ci siamo ritrovati in uno spazio in cui far scoppiare parole come famiglia, parentela, legge, obbedienza, promesse… cercandone l’origine. E laddove c’era un fratello abbiamo trovato la fratellanza, laddove c’era una famiglia abbiamo trovato una città, una terra di cui prenderci cura.

E così anche noi abbiamo preso parola. Antigone è sola. Fragile e forte, è l’amore a tenerla in piedi. Con ogni parte di sé sa che darà degna sepoltura al corpo del fratello, Polinice, ucciso da Eteocle, l’altro fratello. Creonte, il re, si chiude le orecchie, non ne vuole sapere, il corpo deve essere lasciato in pasto agli avvoltoi, al cuore non sa dare ascolto, la città guarda, a volte si schiera, a volte tace, le guardie hanno famiglia, non possono contraddire il volere del re. Ma Antigone ha dentro il sangue della sua storia sanguinosa, ma è un sangue vivo, che pulsa, che grida al mondo di non potere fare altro se non questo: prendersi cura. Onorare, ricordare a se stessa cosa significhi essere umani. Ha ragione? Ha torto? Tutti siamo Antigone. E in noi ci sono anche Creonte, Ismene, le guardie, la città, Polinice, Tiresia. Ascoltarli ci farà rinascere per poter, di nuovo, tornare a festeggiare su questa terra.

Sono inoltre aperte le selezioni per il prossimo triennio dell’Accademia di recitazione, drammaturgia e regia Stap Brancaccio diretta da Lorenzo Gioielli. I prossimi provini si terranno mercoledì 14/07/2021, a partire dalle 14.30, presso la sede dell’Accademia a Roma, in Via di Acqua Bullicante 133.

L’Accademia, alla fine del triennio, rilascia l’attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto (ai sensi della L. R. 23/92 e L. 845/78).

La Stap Brancaccio Accademia di recitazione, drammaturgia e regia nasce nel 2014 da un’idea del Direttore Artistico del Teatro Brancaccio e della Sala Umberto, Alessandro Longobardi, da sempre convinto dell’importanza della formazione dei giovani attori. Lorenzo Gioielli, attore, drammaturgo e regista romano, a cui è affidata la direzione artistica dell’Accademia e Rossella Marchi, organizzatrice teatrale e direttrice organizzativa della scuola, accolgono la sfida perseguendo l’obiettivo di formare artisti completi in grado di recitare, scrivere e dirigere un testo teatrale. Durante l’anno gli Allievi si confrontano continuamente con un pubblico durante le prove aperte ed incontrano artisti di rilievo per workshop di approfondimento. L’allievo viene condotto a farsi strumento e autore dell’evento teatrale: dalla lettura di un testo, alla sua interpretazione attraverso le fondamentali tecniche di recitazione e regia, comprendendo e creando strutture drammaturgiche e testi originali.

Per iscriverti alle audizioni consulta il Bando QUI. https://stapbrancaccio.com/bando-di-ammissione-selezione/

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 06.87671757 cell. 340 6716474

