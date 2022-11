Anticipazioni “Il Paradiso delle Signore”: lo stop Mondiali

Condividi

Il Paradiso delle Signore è una soap italiana che è riuscita ad avere un enorme successo, che si è visto subito, sin dalla prima puntata, andata in onda l’otto dicembre del 2015, e che è dovuto a una sceneggiatura particolarmente accattivante e a quella dose di suspense che aiuta a far tornare i telespettatori puntata dopo puntata.

Una soap italiana

Come abbiamo detto, Il Paradiso delle Signore è una soap opera del nostro paese: sono italiani gli attori, così come tutte le ambientazioni. La storia è infatti ambientata a Milano, con quella dose di nostalgia correlata al fatto che tutti i fatti risalgono agli anni ’60. Seppur ispirata quindi a un romando di Émile Zola, il Paradiso delle Signore rimane una storia fortemente legata al territorio italiano, che ripercorre anche gli eventi della fine del ‘900. Tra questioni politiche, catastrofi correlate al clima, problemi sociali e proteste si dipana la vita quotidiana di un gruppo di persone, accomunate da un singolo argomento: un negozio che offre prodotti di ogni genere, il Paradiso delle Signore. Gli attori sono chiamati a indossare i panni di chi nel negozio lavora, così come dei proprietari del negozio e dei clienti. Chiaramente la vera protagonista della soap è la vita quotidiana dei diversi soggetti presi in causa, con tutte le gioie e i dolori che comporta.

Anticipazioni settimana dal 28 novembre al 2 dicembre



Gli appassionati de Il Paradiso delle signore questa settimana resteranno purtroppo a bocca asciutta: niente anticipazioni. Perché? La motivazione è semplice: le puntate non sono state registrate e non andranno in onda. Niente appuntamento pomeridiano quindi per questa settimana, perché nelle ore del pomeriggio la RAI trasmetterà tutte le partite del mondiale di calcio. Il pubblico quest’anno è sicuramente inferiore al solito, in quanto l’Italia non si è qualificata, ma i mondiali attirano sempre un grande pubblico e vantano comunque molti appassionati, che non si perderanno una partita. Se, poi, ci sono appassionati anche de Il Paradiso delle Signore non si dovranno preoccupare, non perderanno neppure una puntata per poter guardare la partita. Ci sarà quindi una breve pausa che certamente non farà altro che rinvigorire l’interesse da parte di coloro che già da anni seguono il programma.

Come si trovano le anticipazioni



Come detto, questa settimana Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, ma sarà comunque possibile trovare molte anticipazioni su anticipazionitv.com. Non serve avere delle spie nel cast o essere degli investigatori per trovare qualche anticipazione sui programmi che vengono girati in Italia. In particolare le puntate de Il Paradiso delle Signore sono girate ogni sabato, con occasionalmente qualche scena girata anche nei giorni successivi, per poi mettere in onda le puntate montate già il lunedì. Quindi già nella serata di sabato 10 dicembre sarà possibile avere qualche anticipazione sulle puntate della settimana successiva, a cominciare dal pomeriggio di lunedì 12 dicembre, giorno in cui tornerà alla sua programmazione classica. Niente paura quindi, solo una breve pausa, dopo la quale l’appuntamento riprenderà come sempre.