Anteprima “Giffoni Jazz Festival” 31 luglio 2020 presso Arena del Mare Piazza della Concordia – Salerno

SNARKY PUPPY

Bill Laurance, pianoforte

Michael League, basso elettrico

in concerto

inizio concerto ore 21:30

Biglietto 15,00 euro+d.p.

Prevendite attive su https://tinyurl.com/yxovo8z7

Open act: BLUE Channel





Salerno, città dalla grande tradizione Jazz, inizia la stagione dei festival live con un’anteprima internazionale che anticipa la seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020, evento organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “DeArt Progetti” con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e del Giffoni Film Festival.

Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà organizzative scaturite dall’emergenza post pandemica GJF2020 ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti programmando la seconda edizione di un appuntamento che oramai possiamo definire ciclico.



Il Festival, che si svolgerà la prima settimana di settembre nel meraviglioso Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Vallepiana (Sa), avrà la sua Anteprima Venerdi 31 Luglio presso la prestigiosa Arena del Mare di Salerno, teatro all’aperto che ospiterà due grandi nomi del jazz internazionale: Michael League e Bill Laurance degli Snarky Puppy.



Da oggi sono disponibili le prevendite su www.postoriservato.it

Michael League e Bill Laurance sono due musicisti che rappresentano lo spirito della seconda edizione di GJF: contaminazione, trasversalità e tradizione sono sinonimo di musica a trecentosessanta gradi. Il duo rappresenta un fenomeno a sé nell’ambito del jazz contemporaneo. Partner musicali, e grandi amici da oltre quindici anni, Michael League (Snarky Puppy, Bokanté, GroundUp Music) e Bill Laurance (solo artist, Snarky Puppy, Flint Music) sono uniti da un legame fortissimo. Per la prima volta presenteranno brani dai loro reciproci repertori, con al centro il pianoforte e il contrabbasso, ma arricchiti di inaspettate incursioni di altri strumenti. La performance offrirà la rara opportunità di vedere due menti musicali profondamente intrecciate esplorare i confini del jazz come non hanno mai fatto prima.

Con la loro band, amatissima sia dai tradizionalisti che dagli innovatori, hanno sviluppato forme compositive dal sound policromo. Gli Snarky Puppy sono un laboratorio in cui convergono disparate idee e influenze sonore e dal quale si diramano progetti satellite.

E proprio da questa forma d’arte libera che nasce il duo formato dal pianista inglese Bill Laurance e dal bassista californiano Michael Legue. La coppia, forte della lunga esperienza di collaborazione, ammalierà il pubblico campano con atmosfere soft, cameristiche, trasportando il pubblico ad un dialogo intimo, ricco di sfumature, ma tutt’altro che autoreferenziale.

GJF e i giovani musicisti del territorio.

Sin dalla nascita il festival ha l’obiettivo di dare visibilità e opportunità ai giovani musicisti del circuito salernitano e a conferma di questa visione culturale la direzione artistica del GJF ha scelto le giovanissime Blue Channel come gruppo d’apertura al concerto di Laurance e League.

Le Blue Channel sono un duo formato dalle sorelle italo-brasiliane Maria Negri ed Emanuela Negri, classe ’97 e ’99, cantautrici ed interpreti influenzate da sonorità di matrice afroamericana come il Soul, Neo-Soul, Hip-Hop, Jazz, Blues. Costantemente ricettive a nuovi stimoli musicali si sono fatte notare per la grande versatilità e padronanza dei vari stili che negli anni hanno approfondito. Nei loro Live le due sorelle si presentano in ottetto con una band musicisti che sostengono il duo con un sound caldo e moderno.

Attive nel campo della composizione attualmente lavorano alla pubblicazione del loro primo album che sarà caratterizzato da influenza new soul e R&B e sarà pubblicato dall’etichetta Sound Club Studio con la produzione di Massimiliano D’Alessandro.

Ascoltale qui https://youtu.be/yMDdKKX7rY8



