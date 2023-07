Annullato il concerto di Beatrice Venezi a Nizza. Lo strano concetto di democrazia degli “antifascisti”

Condividi

Dodici associazioni e comitati antifascisti e per la democrazia della città di Nizza chiedono al comune e al teatro dell’Opera della città francese che il concerto diretto da Beatrice Venezi, previsto per il prossimo Capodanno, venga annullato.

“No all’arrivo a Nizza di Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra italiano neo-fascista”: esordisce proprio così il comunicato delle 12 associazioni antifasciste.

“Vogliamo ricordare le posizioni politiche e intellettuali di Beatrice Venezi, che ha lavorato come consigliere musicale con Giorgia Meloni, presidente del consiglio italiana. Molto presente sui media italiani, ha partecipato, a maggio 2022, alla convention di Fratelli d’Italia, partito di estrema destra, ed è impegnata a dare la maggior visibilità possibile all’ideologia che difende, usando la sua notorietà. È un atto politico a cui ci opponiamo e che denunciamo fermamente: i decantare le sue qualità di donna da parte dei media per giustificare la sua presenza nella stagione dell’Opera di Nizza è incomprensibile, visto che sostiene un Governo italiano che afferma di voler limitare i diritti delle donne e porta avanti valori come “Dio, patria e famiglia”, ereditati dall’ideologia mussoliniana”. In realtà “Dio, patria e famiglia” è un detto mazziniano,

I democratici di sinistra cascano sempre sulla cultura…

“Comitati per la democrazia” secondo i quali sarebbe giusto annullare un concerto solo perché chi dirigerà l’orchestra è esposta a destra.

Diciamo che è una libera interpretazione del concetto di democrazia.

Diciamo che cascano anche sulla democrazia…

Le parole del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano: “Beatrice Venezi è una grande artista e una straordinaria professionista. Sono orgoglioso di averla al mio fianco come consigliere per la musica.

Chi a Nizza vorrebbe impedirle di esercitare la sua arte dimostra tutta la sua ignoranza e va contro quei principi di libertà e democrazia che sostiene di voler difendere. Forza Beatrice!”

E se le persone di destra non andassero più in vacanza a Nizza? Sarebbe davvero un’ottima soluzione.

Foto di Marco Borrelli