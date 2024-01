Condividi

In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alle scuole superiori, gli studenti delle secondarie di I grado, con il supporto delle famiglie, si stanno preparando con impegno alla scelta del percorso di studi, già in parte decisivo per il loro futuro. In tale contesto, le Scuole del Villaggio dei Ragazzi propongono due giornate di orientamento per illustrare la ricca offerta formativa dell’Ente maddalonese, che vanta ben quattro istituti/licei. La “due giorni” è fissata per sabato 13 (dalle ore 15.00 alle ore 18.30) e domenica 14 gennaio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Sarà questo un momento di incontro durante il quale gli interessati potranno visitare una Istituzione con una lunga e riconosciuta storia di formazione. Sarà possibile inoltre dialogare con i docenti e gli studenti già iscritti per ricevere il giusto supporto in vista di una scelta importante per il futuro lavorativo dei ragazzi. Ad oggi l’offerta formativa del “Villaggio” conta su l’Istituto Tecnico Industriale, con l’indirizzo di studio in Elettronica ed Elettrotecnica e in Meccatronica ed Energia, l’Istituto Tecnico Aeronautico, che prepara in Conduzione del mezzo aereo, il Liceo Linguistico, con l’insegnamento di diverse lingue tra Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo e Cinese, e l’Istituto Professionale Alberghiero, che presenta l’indirizzo in enogastronomia, in accoglienza turistica e in servizi di sala e vendita. Il Villaggio dei Ragazzi si caratterizza anche per lo studentato, che fra l’altro offre gratuitamente agli studenti il servizio di supporto scolastico pomeridiano. Da sempre fiore all’occhiello dell’istituzione calatina, lo studentato ha permesso nei lunghi anni di vita dell’Opera anche la frequenza di alunni provenienti da aree geografiche distanti dalla sede maddalonese, facendo della Fondazione un luogo in cui si impara, si cresce, si intessono relazioni durature. Le domande d’iscrizione alle Scuole Superiori del Villaggio, per l’a.s. 2024/2025, potranno essere inoltrate online, fino alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, collegandosi all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/. Gli uffici di segreteria di tutte le Scuole (Istituto Tecnico Aeronautico, Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero) saranno disponibili per un supporto nella compilazione. “L’ interesse di studenti e famiglie per le giornate di Orientamento di dicembre mi hanno lasciato molto soddisfatto. “Sono molto soddisfatto dell’ interesse mostrato da studenti e famiglie per le giornate di Orientamento di dicembre. Auspico che questo interesse si ripeti a gennaio e che sia fruttuoso, visto anche l’ottimo livello della proposta formativa del Villaggio, le cui cifre distintive sono didattica innovativa, laboratori all’avanguardia, inclusione ed attenzione alle esigenze del singolo. L’obiettivo che ci proponiamo è di rafforzare l’interazione con il sistema scolastico territoriale per contribuire ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica, dell’esclusione sociale, della povertà educativa e di indirizzare al meglio gli studenti verso un percorso di studi e di crescita che assicuri loro uno sbocco professionale certo“, ha dichiarato il commissario straordinario della Fondazione, avv. Antonio Caradonna.