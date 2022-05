Annalaura Princiotto da oggi in radio e in digitale “Quaranta”, il singolo d’esordio della cantautrice siciliana

Condividi

La pandemia e le misure restrittive per il contenimento del virus hanno rivoluzionato la vita di tutti, soprattutto dei giovani che sono stati privati della spensieratezza tipica della loro età e oppressi dal senso di chiusura dovuta alla mancanza di interazione e del divertimento condiviso. Di questo parla “Quaranta”, il singolo d’esordio della cantautrice Annalaura Princiotto, fruibile su tutte le piattaforme digitali, streaming e download da venerdì 6 maggio.

Il brano è nato al pianoforte ma in fase di arrangiamento è stato trasformato fino a conferirgli quel senso di libertà che ormai da due anni cerchiamo di rincorrere.

« È da tanto che sento l’esigenza di condividere con gli altri quello che provo perché sono convinta che questo senso di solitudine non riguardi solo me ma un po’ tutti – racconta Annalaura Princiotto in merito a “Quaranta” – per tale motivo ho scelto di pubblicare come primo singolo “Quaranta”, perché, anche senza volerlo, ci siamo tutti sentiti rinchiusi in quella gabbia che prima era semplicemente la nostra casa. Percepisco nell’aria la voglia di riprendere in mano la nostra vita e spero che ascoltando il brano le persone riescano a immedesimarsi e a condividere il mio personale sentire. Questo è il mio più grande desiderio ».

Annalaura Princiotto nasce a Messina il 15 febbraio 2002. Comincia la sua carriera musicale da piccolissima all’età di 7 anni, esibendosi in spettacoli musicali e cantando in diverse manifestazioni importanti della propria regione. A febbraio 2014 viene scelta per fare parte del cast fisso dello spettacolo su Rai 1 “Ti Lascio una Canzone 7” con Antonella Clerici e il maestro Leonardo de Amicis, che le dà la possibilità di esibirsi con personaggi noti del panorama musicale come i Ricchi e Poveri, Giorgia e Toto Cutugno. Nel corso degli anni apre i concerti di vari artisti tra cui Francesco Sarcina delle “Vibrazioni” e gli Zero assoluto; è ospite della prestigiosissima manifestazione internazionale “Mare Festival Salina” con Mariagrazia Cucinotta a fare da madrina, canta inoltre sul palco di varie tappe regionali di Miss Italia e Miss Mondo. Successivamente è protagonista di molti musical tra cui “Mamma mia”, “Grease”, “Cenerentola” e si esibisce in teatro insieme a Vincenzo Incenzo, autore di Renato Zero e Michele Zarrillo; nel 2019 arriva sul podio del festival pop internazionale Bucharest in Music, tenutosi a Bucharest in Romania. Attualmente si sta dedicando alla scrittura dei brani del suo progetto musicale, collaborando con il noto autore e produttore Carlo Rizioli. Nasce così il brano “Quaranta”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 maggio 2022.