Anna Tortora: “Con Gasparri per i valori di libertà e memoria”

1 minuto di lettura

Condividi

Napoli, 3 Novembre – «Per noi di Forza Italia è un orgoglio accogliere una persona di spessore come Alberto Belli Paci. Il nostro partito sarà sempre e inequivocabilmente al fianco delle comunità ebraiche di tutta Italia e del mondo, al contrario della sinistra che non condanna chi inneggia al terrorismo di Hamas» ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, salutando con entusiasmo la nuova adesione.

Sulla stessa linea la referente di Azzurro Donna, Anna Tortora, che ha espresso pieno sostegno alle parole del senatore:

«Le parole di Maurizio Gasparri rappresentano perfettamente lo spirito di Forza Italia e di Azzurro Donna: una forza politica che crede nella libertà, nella democrazia e nella difesa dei valori occidentali. Siamo orgogliose di sostenere la comunità ebraica e di respingere ogni forma di violenza e antisemitismo. L’ingresso di Alberto Belli Paci arricchisce la nostra famiglia con la sua esperienza e il suo impegno civile».

Tortora ha poi aggiunto: «Desidero rivolgere un pensiero di profonda stima alla senatrice Liliana Segre, simbolo di memoria e dignità. Il suo esempio ci ricorda quanto sia fondamentale non dimenticare e continuare a difendere la libertà. In un tempo in cui la memoria viene spesso messa in discussione, Forza Italia e Azzurro Donna scelgono di stare dalla parte dei valori autentici: pace, solidarietà e verità».

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.