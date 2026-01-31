Anna Tatangelo, tour rimandato: “Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta”. Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour ‘Tatangeles’. “Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza”, ha scritto la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice.

Alla base della sua decisione c’è proprio la maternità: “In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica”, ha continuato.

Tuttavia si tratta solo di uno stop temporaneo, le date sono state riprogrammate per l’autunno. “Sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni”.

Tatangelo ha sottolineato l’esigenza di prendersi del tempo “per recuperare energie e preparare tutto come meritate” e “curare tutto nei minimi dettagli”. I concerti di Milano e Napoli, inizialmente previsti per il 9 e il 17 aprile, si terranno rispettivamente il 19 novembre a Milano e il 17 novembre a Napoli.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.