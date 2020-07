Anna Capasso, martedì 21 luglio presenta il nuovo singolo “Bye Bye” al Gran Caffè Gambrinus di Napoli

Condividi

Martedì 21 luglio la poliedrica cantautrice ANNA CAPASSO presenterà il suo nuovo singolo “Bye Bye” (AnnaCapasso.lnk.to/BYEBYE) alle ore 12:00 al Gran Caffè Gambrinus di Napoli (Via Chiaia, 1/2, 80132 Napoli).

Online al seguente link anche il video del singolo: youtu.be/BMZD-qGpbIs

Il brano “Bye Bye”, scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra e Vincenzo Sperlongano e prodotto da Massimo D’Ambra, affronta il tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro. L’artista invita gli ascoltatori a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita.

«Per questa canzone ho cercato un testo e delle sonorità universali, in modo da poter raggiungere più persone possibili – racconta Anna Capasso – Penso che in tantissimi possano immedesimarsi in “Bye Bye”, per questo motivo ci tengo a far comprendere che in qualsiasi rapporto sentimentale deve esserci il rispetto reciproco. Ho deciso di utilizzare toni spensierati e ritmi estivi per trasmettere energia positiva».

Nel videoclip, girato nella splendida cornice di Positano, la cantautrice realizza quanto il proprio partner (interpretato dall’attore Ivan Castiglione) sia deleterio, riuscendo finalmente a lasciarlo e riprendendo in mano la propria spensieratezza e felicità.

Anna Capasso, classe 1983, è nata a Capua ma ha sempre vissuto tra Napoli, Roma e Milano. Cantante e attrice di cinema e teatro, è protagonista per sei anni dell’Accademia della canzone di Sanremo, arrivando tutti gli anni in finale. Nel 2001 è finalista della manifestazione canora “Sanremo Rock“. Al fianco di Red Ronnie ha preso parte all’ “I-Tim Tour“. Apprezzata attrice di teatro e cinema, Anna Capasso porta in tour il suo spettacolo di prosa e musica dal titolo “Donne in viaggio da Napoli a Broadway” che ha raccolto grande apprezzamento tra il pubblico e la critica. È tra i protagonisti del mediometraggio “Bruciate Napoli“, della serie tv “Sangue del tuo sangue“, e dei cortometraggi “Don Vesuvio” e “La musica è finita“. È protagonista di “Gramigna“, al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film candidato ai Premi David di Donatello. Anna Capasso, molto vicina ai temi umanitari e testimonial di Unicef e Lilt Napoli, nel 2012 ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Nel 2019 pubblica il singolo “Come pioggia“ con la produzione musicale di Massimo D’Ambra (vocal coach di “The Voice of Italy” nel team di Gué Pequeno, e collaboratore di Shablo e Sfera Ebbasta).

www.annacapasso.it/

twitter.com/annacapassoart

www.facebook.com/annacapasso1983/

www.instagram.com/annacapassofficial/

www.youtube.com/channel/UCGr6fR8Ngnn80kN74uhTgBg/

www.tiktok.com/@annacapassofficia