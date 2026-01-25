Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo sono stati trovati impiccati in casa

0 minuto di lettura

A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo.

Secondo quanto rilevato dall’Adnkronos Pasquale Carlomagno e Maria Messenio avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno. I coniugi avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi.

A dare l’allarme, dopo che non riusciva a contattare la coppia, è stata la zia di Claudio e Davide Carlomagno. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto e hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia.

