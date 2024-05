1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Angelina Mango è la bandiera palestinese". La finale dell'Eurovision 2024 comincia e su X ecco il 'caso social' che coinvolge, suo malgrado, la cantante italiana. Angelina Mango, durante la sfilata degli artisti, si presenta sul palco con la bandiera italiana. C'è chi però interpreta la situazione in maniera a dir poco forzata: "Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!", si legge in un tweet che diventa subito virale: oltre 1 milione di visualizzazioni.

L'intepretazione cromatica divide chi commenta il tweet. "Credo tu stia sopravvalutando gli italiani", "Vedi quello che vuoi vedere", scrivono gli scettici. Molti utenti condividono entusiasti: "Ho pensato davvero fosse una bandiera palestinese", "La sottile dichiarazione di Angelina Mango suscita ammirazione".

La finale intanto prosegue. Angelina porta sul palco 'La noia' con cui ha vinto il Festival di Sanremo e infiamma la Malmo Arena: è un tripudio di voce ed energia. Presente in sala ad applaudire Angelina anche l'ambasciatore italiano in Svezia. Gli artisti sul palco si susseguono. Anche stasera l'esibizione di Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele, come avvenuto sia nelle prove che in semifinale, viene accompagnata da fischi misti ad applausi. —[email protected] (Web Info)

