Angelina Jolie e Brad Pitt, accordo di divorzio dopo 8 anni di battaglia legale

(Adnkronos) – Si è chiusa, con una firma sull'accordo di divorzio, la battaglia legale durata 8 anni fra le star hollywoodiane Brad Pitt e Angelina Jolie. La notizia è stata anticipata in esclusiva dalla rivista americana 'People' e poi confermata dai media Usa e internazionali, ma i dettagli dell'intesa non sono stati resi noti. L'avvocato di Jolie, James Simon, ha confermato dunque la firma dell'accordo, avvenuta ieri, ricordando che l'attrice "aveva chiesto il divorzio più di otto anni fa" e che "lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt. Da quel momento Jolie si è concentrata sulla ricerca della pace e della guarigione per la loro famiglia". Il legale ha sottolineato che "questa è solo una parte di un lungo processo. Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita". Una fonte vicina a Jolie – si legge su 'People' – aggiunge: "Non parla male di [Pitt] né pubblicamente né privatamente. Ha cercato di essere leggera dopo un periodo buio". Mentre un portavoce di Pitt ha rifiutato di confermare o commentare alcunché. Dopo la richiesta di divorzio dell'attrice nel settembre 2016, dopo due anni di matrimonio e 12 di convivenza, le accuse – in particolare quelle di comportamenti violenti di Pitt nei confronti della moglie e dei loro sei figli – la battaglia legale e i duri attacchi personali sono stati molto accesi. Ma Pitt, 61 anni, e Jolie, 49 anni, si sono inoltre scontrati anche sulla vendita delle quote di Chateau Miraval, una proprietà che avevano nel sud della Francia, dove la ex coppia 'Brangelina' era entrata in società dal 2011 con una famiglia di viticoltori per produrre vino. —[email protected] (Web Info)

