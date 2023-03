«Andreotti, Craxi e Moro – Visti dalla Cia»: la presentazione a Napoli

Condividi

La storia segreta dell’Italia, gli intrecci politici e le interferenze Made in USA nel libro di Raffaele Romano

La storia segreta dell’Italia dal 1941 al 1994. Documenti, testimonianze e interviste. Come gli Stati Uniti sono riusciti a interferire negli affari italiani dal dopoguerra fino a Tangentopoli. «Andreotti, Craxi e Moro – Visti dalla Cia», di Raffaele Romano, sarà presentato lunedì 13 marzo 2023 alle ore 16.30 presso la Terrazza Ramè del Golden Tower Hotel, in via Brecce a Sant’Erasmo, 185 a Napoli. Le introduzioni saranno affidate a Marcello Lala, segretario «Riformismoggi» mentre il dibattito sarà moderato da Simone Di Meo, giornalista di «Panorama» e «La Verità». Interverranno Giulio Di Donato, presidente «Riformismoggi», l’onorevole Ettore Rosato, segretario Copasir, il senatore Nino Germanà, vicepresidente Lega al Senato. L’autore, Raffaele Romano, illustrerà il libro.