Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci
(Adnkronos) –
Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della puntata di oggi, sabato 8 novembre, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che ha voluto mandare un caloroso abbraccio alla concorrente, assente nelle ultime due settimane del dance show causa di un grave lutto familiare.
La conduttrice ha infatti perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto. “Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio”, ha detto Carlucci in diretta, poco dopo l’eliminazione ufficiale de La Signora Coriandoli, rivolgendo un pensiero alla collega, accanto a Nikita Perotti, maestro e partner di ballo di Andrea Delogu.
La conduttrice ha inoltre chiarito le modalità con cui la coppia rientrerà in gara sabato 15 novembre nell’ottava puntata: la coppia formata da Andrea e Nikita affronterà uno spareggio speciale contro le due coppie che si classificheranno ultime nella puntata di stasera.
—
spettacoli
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.