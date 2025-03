2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Andrea Bocelli Foundation fa il bis a Firenze: a Palazzo San Firenze, nel cuore della città, a due passi da Palazzo Vecchio e piazza della Signoria, i nuovi spazi saranno la sede del programma di empowerment ABF Globalab. Oggi, in occasione della preview per i giornalisti, le ragazze e i ragazzi del Comitato di San Firenze, con il supporto del team ABF, hanno tenuto un tour esperienziale degli ambienti, illustrando agli ospiti le potenzialità dei nuovi spazi, attraverso dimostrazioni pratiche e racconti diretti. In quest'opera di trasformazione di un luogo storico come il Complesso di San Firenze, fino a una decina di anni fa sede del Tribunale, in uno spazio accogliente di crescita ed opportunità, la collaborazione tra pubblico e privato ha giocato un ruolo fondamentale, permettendo di unire risorse, competenze e visoni per realizzare un progetto di grande impatto sociale. Il supporto delle istituzioni ha garantito il riconoscimento e la sostenibilità delle iniziative proposte dalla Fondazione ideata dal grande artista Andrea Bocelli con la moglie Veronica Berti, allo stesso modo, il contributo del settore privato ha offerto flessibilità, innovazione e investimenti strategici. Andrea Bocelli Foundation ha dato vita a un modello di amministrazione condivisa in cui Comune di Firenze e ABF stessa hanno co-programmato e co-progettato ogni azione per la rigenerazione del bene storico e del tessuto urbano, avendo come protagonisti i giovani. Proprio per questo la Fondazione è stata assegnataria del primo Social Bonus per la riqualificazione degli spazi del secondo piano del Complesso di San Firenze. L'intervento, che unisce recupero architettonico e valore sociale, ha consentito la creazione di nuovi spazi laboratorio per lo sviluppo delle competenze trasversali e dell’orientamento professionale, ponendo l’accento sull’importanza della ricerca, della scoperta e della valorizzazione dei talenti. Il progetto di ABF si distingue per la sua visione innovativa della sostenibilità sociale, rendendo il Complesso di San Firenze un punto di riferimento per l'educazione e l'orientamento. ABF Globalab, che abita questi nuovi spazi, è un programma di empowerment rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni, in linea con il Goal 4 dell'Agenda 2030 per un’istruzione di qualità e inclusiva. Promuove percorsi di orientamento vocazionale finalizzati allo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, favorendo la valorizzazione delle soft skills, in particolare quelle socio-emotive. All'interno di questo contesto, i partecipanti acquisiscono strumenti utili per il loro futuro lavorativo e personale affinché possano esprimere al meglio il proprio potenziale. Dal 2021, il programma ha coinvolto più di 4000 giovani negli spazi del Complesso di San Firenze. Gli ambienti rinnovati offrono laboratori educativi dedicati ad arte, musica e digitale dove i giovani possono sviluppare le proprie competenze trasversali attraverso strumenti avanzati e un Percorso Immersivo, che stimola la riflessione sul proprio futuro. Grazie al concetto di "immersività analogica", studiato dal team multidisciplinare di ABF, gli educatori e i ragazzi potranno creare percorsi attivando, in relazione alla proposta formativa, luce, video e audio. Amici e sostenitori hanno supportato ABF in questo progetto: Marco Casamonti e Archea Associati, Maria Manetti Shrem e Palazzo Tornabuoni, famiglia Angelucci, Mark Aldridge e Memories that Matter, Giovanni Caccamo e Associazione Youth and Future – Parola ai Giovani, Omenaa Foundation, Paola e Annì Rovellini, Famiglia Crippa Luciani, Mauro Urbano e Francesca Olivetti, Jacqueline e Totò Savio, Angelini Welch Family, Simona Paravani-Mellinghoff, Beyhan and Egemen Bağiş. (di Paolo Martini) —[email protected] (Web Info)

