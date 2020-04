Andò a sbattere contro new Jersey a Saviano, morto 49enne di San Gennaro Vesuviano

Condividi

San Gennaro Vesuviano, 30 apr. – Quella strada l’aveva percorsa diverse volte, ma mai si era trovato di fronte quelle barriere di cemento. Quell’ostacolo, situato poco prima per delimitare gli è stato costato la vita. Il 49enne di San Gennaro Vesuviano coinvolto in quel terribile sinistro non ce l’ha fatta, ed è deceduto nella notte all’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato. La vittima V. O. M., stava tornando dall’Ospedale del Mare dove aveva accompagnato la compagna di Saviano all’Ospedale del Mare per assistere l’anziana madre di lei. Poi quel tremendo impatto contro il new jersey forse non adeguatamente segnalato e comunque appena installato per circoscrivere la “zona rossa”.