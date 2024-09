“Andiamo a donare sangue. Perché donare salva una vita!”

1 minuto di lettura

Condividi

Questo è l’importante appello lanciato in queste ore dall’Associazione Nazionale DONATION Italia, www.donationItalia.org, per invitare la popolazione salernitana e non a donare sangue in virtù della continua ed incessante carenza di sacche di sangue.

Donare il sangue è un atto di generosità e solidarietà che ha un impatto straordinario sulla vita di molte persone. Ogni giorno, migliaia di pazienti negli ospedali di tutto il mondo dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere a interventi chirurgici, incidenti, malattie croniche e situazioni di emergenza. Nonostante i progressi della medicina, il sangue non può essere prodotto artificialmente, rendendo le donazioni volontarie l’unica fonte di approvvigionamento.

Ricordiamo che è possibile donare tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso il reparto Immuno-Trasfusionale dell’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno (Zona San Leonardo).

Queste le parole del Referente del Terzo Settore di DONATION Italia, Marco Rago: “Il bisogno di sangue è costante, e ogni donazione è un atto di solidarietà che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi affronta emergenze mediche, interventi chirurgici o terapie. Una singola donazione può salvare fino a tre vite. Donare sangue è un gesto semplice e sicuro, ma ha un impatto enorme. Non importa quale sia il tuo gruppo sanguigno: ogni goccia è preziosa. Perché aspettare? Fai la differenza oggi! Recati al centro di donazione più vicino a te e contribuisci con il tuo dono. Insieme, possiamo salvare vite. Dona con amore, dona speranza.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.