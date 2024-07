Ancora due morti sul lavoro oggi, le tragedie a Comiso e Pietrasanta

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora due morti sul lavoro oggi, 1 luglio 2024. A Comiso, nel ragusano, un operaio di 53 anni sarebbe rimasto travolto da un mezzo pesante, un autoarticolato, nel piazzale ad uso di una azienda vitivinicola ubicata lungo la strada provinciale tra Comiso e Chiaramonte. Sul posto i carabinieri. L'altro infortunio sul lavoro mortale nel comune di Pietrasanta (Lucca) verso le 13.30: la vittima è un uomo di 32 anni che stava guidando un trattore. Il trattore è finito fuori strada con il ribaltamento del mezzo mentre stava scendendo da via della Rocca in prossimità di una serie di casa vacanze. Il 32enne, che stava effettuando dei lavori nella zona, è rimasto con il corpo sotto il trattore ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'automedica Nord di Querceta. Era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma è stato rimandato indietro perché il personale dell'automedica ha constatato l'avvenuto decesso. Intervenuta anche l'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Sul posto per gli accertamenti gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. —[email protected] (Web Info)

