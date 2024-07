Ancona, 42enne trovato morto in casa si sarebbe suicidato

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 42 anni è stato trovato morto in casa, riverso dietro la porta del suo appartamento, in via Bezzecca ad Ancona. Intorno al corpo numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini e la Polizia Scientifica. L'uomo, secondo le prime risultanze delle indagini, si sarebbe suicidato. A dare l'allarme un suo amico che non riuscendo a contattarlo al telefono è andato a casa del quarantaduenne non ricevendo neanche lì alcuna risposta. L'intervento della polizia ha permesso di scoprire il cadavere. Secondo quanto ricostruito l'uomo si sarebbe impiccato e le tracce di sangue trovate sarebbero dovute alla caduta del corpo a terra. —[email protected] (Web Info)

