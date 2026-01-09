9 Gennaio 2026

Anche le zanzare dormono – Stefano Labbia (Amazon)

La nuova raccolta di racconti firmata dal brillante autore italo brasiliano in uscita in libreria. 

“ANCHE LE ZANZARE DORMONO”: LA NUOVA OPERA DI STEFANO LABBIA, UN CALEIDOSCOPIO SULLA FRAGILITÀ PSICOLOGICA E LA RESILIENZA, DISPONIBILE SU AMAZON SELF-PUBLISHING.

[Milano, 9 gennaio] – In uscita su Amazon la nuova, attesissima raccolta di racconti di Stefano Labbia, “Anche le zanzare dormono“. Questo volume non è mera letteratura; è un intenso viaggio di analisi psicologica che esplora le “storie di ordinaria follia” che definiscono la condizione umana moderna. Attraverso un mosaico di voci, Labbia obbliga il lettore a confrontarsi con le vulnerabilità e i conflitti interiori che spesso si nascondono dietro la facciata della superficialità.

Dietro la Maschera Sociale: Uno Spaccato sulla Sofferenza Invisibile

La raccolta offre una lente d’ingrandimento sulle dinamiche relazionali disfunzionali e sul profondo senso di insoddisfazione che affligge l’individuo contemporaneo. I protagonisti — da Diodato a Martina, da Alessia all’anziano pieno di orgoglio — sono testimonianze vivide di come l’ambiente familiare e sociale moderno possa minare l’equilibrio emotivo e l’autostima.

  • Il Conflitto Interiore: Emozioni intense come rabbia, senso di colpa e solitudine sono il “filo conduttore” che evidenzia la difficoltà di comunicazione autentica con sé stessi e con gli altri.
  • La Crisi Identitaria: Personaggi schiacciati dalla routine e dalle aspettative insoddisfatte incarnano la crisi esistenziale e il senso di impotenza di fronte a un destino che sembra immutabile.
  • La Forza della Rinascita: Nonostante il dolore, l’opera celebra la resilienza psicologica. La “scelta di diffondere messaggi di amore e inclusione” da parte dei giovani personaggi e il gesto di “rivolta e desiderio di libertà” di Martina, dimostrano come il dolore possa diventare un motore di crescita personale e trasformazione.

“Anche le zanzare dormono”: Metafora di Speranza e Consapevolezza

Il titolo, apparentemente leggero, nasconde un significato simbolico e profondo: le “zanzare” rappresentano quelle sofferenze quotidiane e persistenti che, anche quando sembrano sopite, continuano a influire sulla nostra psiche. L’autore invita chi legge a non ignorare questo “fastidio” interiore, ma bensì ad accoglierlo come parte integrante del cammino di autenticità e guarigione.

Questo libro diventa così fondamentale per chiunque sia interessato a comprendere meglio l’altro lato della sofferenza e il percorso che porta alla rinascita, posizionandosi come una lettura essenziale nel panorama della letteratura italiana introspettiva.

Anche le zanzare dormono” è un invito potente a riscoprire l’empatia, il valore della profondità e l’importanza di un ascolto autentico (l’unico vero passo verso la guarigione). Labbia ci sprona a non giudicare, ma a riconoscere in ogni sofferenza un appello universale alla cura e solidarietà. Solo così, accettando le nostre ferite, potremo costruire una società più consapevole e compassionevole.

Anche le zanzare dormono” è disponibile da oggi in versione cartacea su Amazon.

SCHEDA TECNICA:

AUTORE: Stefano Labbia

EDITORE: AMAZON

PAGINE: 59 pagine

CODICE ISBN: 979-8288184529

LUOGO E DATA DI PUBBLICAZIONE: Milano (MI),4 Gennaio 2026

GENERE: Narrativa

TIPO: Raccolta di racconti

PERSONAGGI PRINCIPALI: Vari.

AMBIENTAZIONI: Varie.

LINK ALL’ACQUISTO: https://www.amazon.it/dp/B0GF1CV9H7

 

 

