ANCE Caserta presenta il nuovo sportello informativo gratuito “BONUS110+” dedicato ai bonus edilizi

ANCE Caserta, con il contributo della Camera di Commercio di Caserta, lancia lo sportello gratuito “BONUS110+” dedicato ai bonus edilizi: un’iniziativa volta a supportare le aziende edili della provincia di Caserta e finalizzata a offrire tutte le informazioni sulle procedure da seguire per l’accesso all’agevolazione messa in campo dal Governo.

BONUS110+ è rivolto non solo agli iscritti ad ANCE Caserta, ma a tutte le aziende del territorio desiderose di ricevere chiarimenti su difficoltà burocratiche e progettuali, e che vogliono sfruttare i vantaggi fiscali ed economici di questa importante opportunità.

Lo sportello si avvarrà di una piattaforma online appositamente progettata (www.bonus110piu.it), attraverso la quale tutti gli interessati potranno descrivere la loro attività, le loro necessità e il complesso di lavori che intendono realizzare.

La richiesta porterà a definire un appuntamento con il team di professionisti messi a disposizione da ANCE Caserta, i quali potranno guidare l’utente verso la risoluzione delle varie problematiche.

«Esprimo la mia grande soddisfazione per essere riusciti a portare a termine un progetto importante che in questa fase di ripresa ma anche di preoccupazione per l’incertezza che regna attualmente intorno al Superbonus 110, può favorire e sostenere le imprese e i cittadini del nostro territorio.

Pertanto, ci tengo ad invitare personalmente tutti gli interessati ad usufruire del servizio che noi di ANCE Caserta, con il supporto della Camera di Commercio di Caserta presieduta dall’amico Tommaso De Simone, abbiamo messo gratuitamente a disposizione»: queste le parole del Presidente di ANCE Caserta, Antonio Pezone.

Lo sportello online sarà operativo a partire da oggi 23 Maggio 2022.