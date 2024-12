1 minuto di lettura

È disponibile in digitale e in radio

“Nuda”,

esordio discografico della giovanissima cantante umbra.

Online anche il videoclip.

Anastasia, giovanissima cantante umbra classe 2006, fa il suo esordio discografico con “Nuda” (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italia), disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 6 dicembre. Il brano è accompagnato dal videoclip (regia di Camilla Maioriello).

Scritto da Anastasia Almo e Serena Ventre e prodotto da Diego Calvetti e Emanuele Sciarra, “Nuda” è un brano inedito che nasce dall’esigenza di descrivere un periodo adolescenziale confuso, pieno di caos ed emozioni contrastanti. Il titolo “Nuda”, infatti, rappresenta il “mettersi a nudo” cosi come siamo anche con le nostre fragilità.

Anastasia Almo, in arte Anastasia, nasce nel 2006 nella provincia di Perugia e da giovanissima inizia ad avvicinarsi al mondo della musica. Il primo approccio a questo mondo è stato attraverso lo studio del pianoforte classico, per poi coltivare la passione per il canto pop. Inizia nel 2020 a scrivere i primi pezzi inediti, che l’hanno portata, grazie ad una borsa di studio, a partecipare al corso “autori” del CET, Scuola di Mogol. Il 6 dicembre esce il suo primo singolo “Nuda” prodotto dall’etichetta Apollo Records.

