an Giorgio a Cremano. 16 positivi al Covid19 nell’istituto paritario Regina dei Gigli. Disposta la chiusura in via precauzionale per tutta la settimana

San Giorgio a Cremano, 8 febbraio 2021 – Scuole. Nei giorni scorsi si sono verificati alcuni casi di Covid-19 all’interno della scuola paritaria Regina Dei Gigli. Dopo la positività di una maestra e di un alunno, grazie alla tempestiva comunicazione da parte della Direzione scolastica, la Asl ha immediatamente avviato tutti i tracciamenti e disposto la quarantena per tre classi della primaria e una dell’Infanzia. Sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti i loro contatti stretti e ad oggi, la relazione inviatami dal Dipartimento di Prevenzione UOPC, riporta 16 casi di positività: 12 alunni appartenenti a 4 diverse classi, 3 docenti e un dipendente scolastico. Tutti si trovavano già in quarantena presso il proprio domicilio.

In questi giorni il Sindaco Giorgio Zinno ha tenuto costantemente sotto controllo la situazione. Con l’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano si sono confrontati quotidianamente con i responsabili della scuola e con i medici dell’UOPC.

Oggi nuova riunione tra il Sindaco e il responsabile dell’Ambito 3 della Asl, Dott. Vincenzo Montella in merito all’attuale quadro epidemiologico, in base alla quale è stato concordato di disporre la chiusura “in via precauzionale” dell’intero plesso scolastico regina dei Gigli (scuola primaria e scuola dell’infanzia), a partire da domani 9 febbraio 2021 fino al 15 febbraio.La decisione nasce dalla necessità di valutare anche nei prossimi giorni la situazione epidemiologica dei casi collegati a questi e quindi di tutelare la salute dei bambini, delle famiglie e del corpo docente.

Inoltre, il Primo Cittadino fa sapere di monitorare costantemente anche la situazione negli altri istituti scolastici del territorio. In particolare nel fine settimana è stato avviato uno screening sui fratelli di tutti gli alunni contagiati della Regina Dei Gigli che frequentano altre scuole della città.

Il filo diretto quotidiano tra amministrazione, uffici di prevenzione collettiva della Asl e dirigenti scolastici permette di avere aggiornamenti in tempo reale delle varie situazioni inerenti a tutta la platea scolastica cittadina

“Attualmente negli altri plessi dove sono stati rilevati casi isolati di positività, la situazione risulta sotto controllo – fa sapere Zinno. Attendiamo eventuali decisioni dell’unità di crisi regionale, continuando a monitorare h24 il quadro epidemiologico scolastico e cittadino.

La chiusura dell’Istituto Paritario e dell’Infanzia Regina dei Gigli testimonia l’attenzione posta dall’Amministrazione e Asl sull’evolversi della situazione scolastica – conclude. Avevo promesso che non mi sarei fermato rispetto a quanto deciso dal Tar in caso di necessità e continuerò a farlo qualora servisse per tutelare la salute dei concittadini.”

