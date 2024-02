Condividi

Pietrarsa, 14 Febbraio 2024 – M&N’s è lieta di presentare al Museo Ferroviario di Pietrarsa “Amori in Viaggio: Una Caccia Romantica tra le Locomotive di Pietrarsa”, un’emozionante esperienza teatrale itinerante che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso la storia ferroviaria e il romanticismo dei suoi protagonisti.

Descrizione dell’Evento:

“Amori in Viaggio” è un evento unico nel suo genere che combina teatro, storia e interattività per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Gli spettatori saranno accolti da personaggi in costume d’epoca presso l’ingresso del Museo Ferroviario di Pietrarsa, dove riceveranno il loro “Passaporto dell’Amore” contenente indizi e missioni da completare durante lo spettacolo.

Scenari Emozionanti:

Attraverso quattro scenari affascinanti, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelle storie d’amore di personaggi leggendari legati alla storia ferroviaria. Dall’innamorato segreto meccanico al romantico viaggio della maestra viaggiatrice, ogni scena offre una prospettiva unica sul romanticismo e l’avventura.

Coinvolgimento del Pubblico:

“Amori in Viaggio” non è uno spettacolo passivo: gli spettatori saranno coinvolti attivamente nella caccia all’amore, risolvendo misteri e seguendo le tracce dell’affetto insieme ai personaggi. Attraverso attività interattive e coinvolgenti, il pubblico diventerà parte integrante della narrazione, vivendo un’esperienza unica e memorabile.

Celebrazione Finale:

L’evento culminerà con un toccante brindisi di coppia al Caffè Bayard, dove spettatori e personaggi si uniranno per celebrare l’amore e la storia ferroviaria. Questo momento finale sarà il culmine di un viaggio emozionante attraverso il tempo e l’affetto, lasciando un’impronta duratura nei cuori del pubblico.

Dettagli dell’Evento:

– Data:14 Febbraio 2024

– Orario: due turni: 20.00- 21.30

– Luogo: Museo Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa

– Prenotazione obbligatoria: Per prenotare i biglietti, contattare: 3792377322- [email protected]

Informazioni Aggiuntive:

Per ulteriori informazioni sull’evento “Amori in Viaggio: Una Caccia Romantica tra le Locomotive di Pietrarsa”, si prega di contattare il 3792377322 o [email protected]

Unisciti a noi per un’indimenticabile avventura attraverso la storia, l’amore e le locomotive di Pietrarsa!