“Amore immortale” è il nuovo singolo della cantautrice romana Enrika

Nuovo progetto discografico per la cantautrice romana Enrika, dal 25 febbraio in radio e negli store digitali con il singolo “Amore immortale” (Etichetta : KNTNR).

“Amore immortale” (Testo: Enrica Tara / Musica: Enrica Tara – Fabio Verardo), è il nuovo singolo della cantautrice Enrica Tara, in arte Enrika, un brano che lega la storia di un amore immaginario all’amore per se stessi, per la famiglia, per le cose stabili e immortali. La musicalità e il sound provengono da ispirazioni di vari generi come il Pop, R&B, Dance.

Enrika ci spiega: “Il nuovo progetto nasce dal bisogno di spogliarsi di negatività e malinconia, di vestirsi di spensieratezza. I miei testi si basano su concetti come la libertà, il sogno che diventa realtà, storie fantastiche, l’ironia di fatti drammatici. Tutto questo per arrivare a esprimere speranza, divertimento, ma anche senso di mistero e curiosità. Il mio obbiettivo è quello di portare al pubblico positività e abbattimento delle insicurezze“.

Biografia

Enrica Tara in arte Enrika nasce a Roma il 14 agosto 1998. È una cantante, cantautrice e ballerina italiana. Inizia il suo percorso artistico partecipando nel 2015 al talent show XFACTORITALIA nelle under donna capitanate da Skin (Skunk Anansie), qualificandosi al quarto posto. Terminata l’esperienza Enrika inizia a lavorare sulla scrittura dei suoi brani, focalizzandosi sulla sua identità artistica. Dopo vari tentativi di ricerca, nel 2021 esce con il suo primo singolo “Mon amie“, un brano scritto da lei stessa in bilingue italiano e francese. Nello stesso anno inizia la collaborazione con KNTNR – una community di professionisti che cura la realizzazione e lo sviluppo della carriera di Enrika.

Sul WEB

Produzione: KNTNR http://www.kntnr.com

Instagram: https://instagram.com/enrika_officialmusic

Spotify: https://spoti.fi/35efN9L

Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZMLjS1w4U/