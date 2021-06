Amministrative: Varriale, con Maresca progetto civico aperto a partiti

Condividi

“E’ il tempo di costruire per Napoli, non di dividere. E’ il tempo di costruire l’alternative alle sinistre vecchie ed ideologiche che governano la città da un trentennio”. Così Salvatore Varriale, Salvatore Varriale dell’Associazione ‘Insieme ci siamo’.

“Attorno alla candidatura civica di Catello Maresca si può e si deve costruire – dice l’ex parlamentare Dc- un fronte ampio. Una Grande alleanza delle associazioni e delle professioni, aperta alle migliori energie della politica e dei partiti. Maresca ha, per cultura e formazione, un profondo rispetto verso i partiti, e’ consapevole del ruolo loro affidato dalla Costituzione e dalla storia democratica del Paese”.

“Ora – rilancia – non bisogna strumentalizzare espressioni infelici e prese fuori contesto. Per Maresca parla il suo impegno, parla la sua determinazione a fare, il suo amore per Napoli. Rivendicherà un percorso civico, senza alimentare suggestioni demagogiche e senza prestare il fianco a polemiche, e collaborerà’ con chi vorrà esserci, per rilanciare i temi della legalità e della sicurezza, dello sviluppo e della crescita”.

“Nell’esclusivo interesse di Napoli e dei suoi cittadini” conclude.

