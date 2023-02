Amministrative Scafati, Noi Moderati a sostegno di Pasquale Aliberti

Condividi

Noi Moderati sarà protagonista alla prossima campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Pasquale Aliberti. Lo annuncia il coordinatore provinciale Luigi Cerruti, già al lavoro per offrire le migliori energie a quella che si appresta ad essere una delle competizioni elettorali più sentite per Scafati che oggi fa i conti con il commissariamento. “Pasquale Aliberti è il candidato giusto per dare slancio e dignità alla città. Aliberti negli anni ha dimostrato grande coerenza politica, capacità amministrativa. Sempre dalla parte dei suoi concittadini, non si è mai sottratto ai suoi doveri. Siamo pronti a lavorare per una città che può essere valorizzata al massimo per offrire il meglio alla sua comunità, soprattutto ai più giovani che oggi hanno bisogno di punti di riferimento e di un futuro concreto”, ha dichiarato Luigi Cerruti. “Siamo pronti a confronti e un dialogo serrato per far sì che il centrodestra possa presentarsi unito perché è proprio l’unità il nostro punto di forza”, ha poi aggiunto il coordinatore provinciale di Noi Moderati.