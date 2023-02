Amministrative Scafati, Fratelli d’Italia rivendica il sindaco

Condividi

“Nessuno stop a Santocchio. Salvati e Santocchio godono entrambi di grande e analoga stima nel partito provinciale. Era logico però che agli alleati venisse offerto innanzitutto il sindaco uscente. Ma è chiaro che vogliamo l’alleanza del centrodestra e siamo aperti ad altri nominativi eventualmente graditi, a cominciare proprio da Santocchio, così come il capogruppo e consigliere provinciale uscente Maranca. Tuttavia, se si chiede una trattativa, bisogna partire con un nome ed era giusto che il sindaco uscente fosse il primo proposto. Ma FdI a Scafati ha una grande classe dirigente se si pensa agli assessori Ugliano, Di Massa e Di Lallo così come al coordinatore cittadino Arpaia. È chiaro che proprio per questo agli alleati diciamo che l’unica cosa su cui non possiamo trattare è che il candidato sindaco deve essere di Fdi”. Lo ha dichiarato il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino.