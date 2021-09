Amministrative del 3 e 4 ottobre, a Sessa Aurunca la lista dei Moderati appoggia Di Diorio sindaco

Condividi

Presentata la compagine che fa riferimento al consigliere regionale Zannini.

Sono in campo anche i candidati dei Moderati nella campagna elettorale per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Sessa Aurunca.

Entro il termine delle ore 12 di sabato scorso, è stata consegnata in Comune la lista “Moderati per Sessa Aurunca”, ispirata dal Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Giovanni Zannini.

I 16 aspiranti consiglieri saranno a supporto del candidato sindaco Lorenzo Di Iorio, a seguito dell’intesa siglata nei giorni scorsi con la coalizione.

“La scelta di Lorenzo Di Iorio quale leader dell’alleanza civica che ci vede impegnati con una nostra lista, è stata decisiva per il nostro posizionamento perché riteniamo che essa rappresenti anche la migliore garanzia per la bontà dell’azione di governo che la nuova amministrazione saprà mettere in campo nei prossimi cinque anni. I consiglieri eletti nella nostra lista dei Moderati per Sessa Aurunca avranno il compito di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e della comunità aurunca, a partire dalle frazioni e dalle borgate, e di imprimere una seria svolta nella gestione dell’Ente comunale”, dichiara Zannini (De Luca Presidente).

loading...