Amministrative Benevento, Cdx unito: chiediamo impegno in prima linea a Rosetta De Stasio

I coordinatori regionali di Fdi, Antonio Iannone, di Lega, Valentino Grant e di Udc, Ciro Falanga, unitamente a quelli delle liste civiche di centrodestra chiedono a Rosetta Di Stasio di scendere in campo in prima linea, e accettare la loro richiesta di candidatura a sindaco della città di Benevento. Il territorio sannita merita di voltare pagine, di abbandonare logiche clientelari e familistiche, per coinvolgere le forze sane. “Siamo fiduciosi che Di Stasio non farà cadere nel vuoto il nostro accorato appello, perchè lo spirito di servizio e di amore per Benevento, ha sempre contraddistinto il suo operato. Ora abbiamo la necessità di partire subito e di lavorare senza sosta per il riscatto della città”, dichiarano i coordinatori regionali.

