Amministrative 2021: in tempo reale l’affluenza e i risultati delle elezioni

Disponibile l’app Eligendo mobile per seguire in tempo reale l’affluenza e i risultati delle elezioni.

È disponibile l’app Eligendo Mobile per tutti gli aggiornamenti elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Un appuntamento elettorale che interesserà oltre 1.100 comuni e circa 12 milioni di elettori.

Scaricando o aggiornando l’app Eligendo Mobile sul proprio smartphone sarà possibile consultare l’elenco delle liste e dei candidati suddivisi per tipologia di elezione e area geografica. A partire dalle ore 12 di domenica 3 ottobre, poi, si aggiungeranno i dati sull’affluenza alle urne. Infine, alla chiusura dei seggi, lunedì 4 ottobre dalle ore 15, sarà possibile seguire in tempo reale i risultati degli scrutini.

Realizzata dalla direzione centrale dei Servizi Elettorali, l’app Eligendo Mobile è disponibile sia per sistemi Android (Google play) che per sistemi iOS (App store). Consente attraverso la ricerca testuale o seguendo la navigazione geografica del territorio italiano la consultazione dei dati per singolo comune.

Inoltre, attraverso l’app è possibile avere accesso a tutte le comunicazioni, informazioni e Faq pubblicate nello speciale elezioni sul portale istituzionale del ministero dell’Interno e sulle pagine del Servizio Elettorale.

È possibile scaricare l’app cliccando sui link o inquadrando i codici QR code riportati di seguito: