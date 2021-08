Amministrative 2021 a Milano, Nostra Italia Democratica a sostegno di Sergio Flores

Condividi

Ci sono “NO” che fanno crescere; e ci sono ruoli e funzioni che, accompagnando quei “NO”, aiutano a crescere.

Nostra Italia Democratica partecipa a queste Amministrative 2021 a Milano sostenendo Sergio Flores nella lista Milano Paragone Sindaco nello schieramento di Gianluigi Paragone, uno che ha il coraggio di dire “No, non ci sto” quando è necessario; perché Paragone ha l’intelligenza di capire che non basta gridare, affermare a voce alta con coraggio; per essere efficaci, incidere nella realtà, è necessario che qualcuno accompagni quella azione necessaria sapendo mediare, ascoltare, accogliere, indirizzare a voce bassa con lucidità, rispetto, empatia, capacità di coinvolgimento. In una famiglia spesso il papà dice i “NO” e la mamma “accompagna” sapientemente quella azione.

Perché il fine ultimo è essere comunità, imparare a stare insieme, ad esercitare i nostri diritti, a rappresentare le nostre istanze e soddisfare i nostri bisogni imparando a gestire la relazione con gli altri nella complessità, dando voce a chi non ha voce, restituendo dignità a coloro a cui è stata sottratta.

Questo ruolo, questa funzione, eserciterà Sergio Flores a Milano per Nostra Italia Democratica, accompagnando e supportando Gianluigi Paragone e mettendo a disposizione la sua rete di cittadini, associazioni, comunità presente e già attiva nel corpo sociale della città; vicina alle famiglie, ai ragazzi, a chi soffre ed ha bisogno di assistenza, ascolterà, elaborerà soluzioni, accompagnerà perpetuando una tradizione politica e di impegno sociale che ha fatto grande il nostro Paese. Avendo consapevolezza che è tempo di guardare “oltre”, di “forzare l’alba” e che “è nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”(Einstein).

