Amici, stasera 5 aprile: gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 5 aprile, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il terzo appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Superospite musicale della puntata è Alessandra Amoroso che presenterà il nuovo singolo 'Cose stupide'. Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Sono 12 i talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, suddivisi in tre squadre. I cantanti Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò, Senza Cri e Trigno e i ballerini Alessia, Chiara, Daniele, Francesca e Francesco. A giudicare le loro performance, una giuria d'eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. A movimentare la serata, l'ironia del duo comico PanPers, formato da Andrea Pisani e Luca Peracino. Superospite della puntata, Alessandra Amoroso, vincitrice di 'Amici' nel 2009, con all'attivo 53 dischi di platino e oltre 3 milioni di copie vendute. L'artista, per la prima volta in studio dopo l'annuncio della gravidanza, si esibirà sul palco del talent di Canale 5 con il suo nuovo singolo 'Cose Stupide'. —[email protected] (Web Info)

