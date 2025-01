Amici, le anticipazioni e gli ospiti di oggi domenica 26 gennaio

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Amici di Maria De Filippi torna oggi, domenica 26 gennaio, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. I super ospiti della puntata sono Benji e Fede, che presenteranno in studio il nuovo singolo. A giudicare le performance canore dei talenti di questa edizione sarà Fred De Palma. L'artista che ha riscritto le regole del gioco, diventando il primo a portare il latin nel mainstream in Italia. Con lui, anche il cantautore livornese Enrico Nigiotti, ex allievo del talent show di Maria De Filippi. Per la danza, la valutazione delle esibizioni sarà affidata a Fabrizio Mainini, coreografo tra i principali protagonisti della danza in televisione. Ospite speciale della puntata sarà il duo musicale, Benji e Fede, che presenterà in studio il nuovo singolo ‘Daisy’, brano estratto dall’album ‘Rewind’. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.