Amici della bufala denota il fallimento totale dei piani di eradicazione della brucella

Condividi

Castel Volturno, 11 Giugno 2021: I membri del comitato Amici della Bufala, con una nota inviata al Presidente della Regione On. De Luca e al Presidente del Consiglio Regionale On. Oliviero, attenzionano sul fallimento totale del piano di eradicazione della Brucellosi sino ad oggi messo in atto, che ha portato esclusivamente all’annientamento dei capi bufalini e delle aziende collegate, e contestualmente ha visto risalire la percentuale di zone infette. Oggetto della nota anche i regolamenti, Reg. UE 429/2016 e Reg. in Der UE 689/2020, che non vietano la vaccinazione, che di per se non crea problemi alla commercializzazione dei derivati, e rende indenne esclusivamente le aziende che vogliono vaccinare.

Lettera per De Luca ed Oliviero



loading...