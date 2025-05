Amici 24: volano in finale Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Emozioni e colpi di scena nella semifinale di Amici 24, il talent di Canale 5 che ha decretato i 5 finalisti pronti a contendersi la vittoria il prossimo 18 maggio. A sfidarsi saranno Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia. Francesco è stato il primo a staccare il pass per la finale, grazie al voto unanime dei giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. A seguire, Alessia e Daniele hanno conquistato il loro posto, lasciando Trigno, Nicolò e Antonia a giocarsi l'ultimo slot disponibile in un acceso ballottaggio. I tre dopo essersi esibiti sono rientrati in casetta per poi essere richiamati in studio alla presenza dei tre giudici e a lasciare il talent ad un passo dalla finale è stato Nicolò. Gli ospiti musicali della semifinale sono stati Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo ‘Maschi’, uscito l'8 maggio, e Fred De Palma, con il ritmo contagioso di ‘Barrio Lambada’. Non è mancato un tocco di ironia grazie a Geppi Cucciari, che ha intrattenuto il pubblico con un monologo sulle scelte democratiche, con una riflessione sull'importanza del voto consapevole. Ora l'attesa è tutta per la finalissima del 18 maggio, dove i 5 talenti si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore di Amici 24. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.