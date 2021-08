Amica Geniale e Drama De Antiquis

Condividi

Gerardo Buonocore (Direttore Artistico di Gusta Minori) : “Per la prima volta un format teatrale e multimediale che narra la storia di uno specifico sito archeologico italiano, in questo caso della Villa Marittima Romana di Minori, partendo anche da basi storiche. Questo format è nato per Gusta Minori, si chiama “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0″ ed abbiamo l’obiettivo di adeguarlo alla conoscenza anche degli altri siti archeologici italiani magari meno conosciuti per promuoverli nel mondo”.

Dunque è nato in Costiera Amalfitana il format teatrale che può raccontare il patrimonio archeologico italiano nel mondo. “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” ha l’obiettivo di promuovere nel mondo il patrimonio archeologico italiano, nello specifico la Villa Marittima Romana di Minori risalente al Primo Secolo dopo Cristo. In questo caso è la narrazione di una storia d’amore di epoca romana vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori risalente all’I sec.d.C. con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso tempo di eventi storici realmente accaduti, mentre con la tecnologia del videomapping sono stati ricreati gli ambienti di allora, interni ed esterni alla Villa Romana. Dunque attraverso il canto, il teatro, la coreografia, la danza, la scenografia, la poesia, può essere raccontato il patrimonio archeologico italiano nel Mondo.

Musiche inedite, testi inediti, Drama De Antiquis – Fantasite 5.0 ha attirato l’attenzione dei turisti.

“Da Minori parte un’euforia grande ed anche un’aspettativa perché “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” e ci piacerebbe farlo uscire da Minori, esportarlo nel mondo. Abbiamo narrato in questo modo i complotti, i misteri, il vissuto, il quotidiano nella Villa Romana di Minori – ha affermato Lucia Amato co – regista ed autrice dei testi – e anche un turismo antico. C’è anche il tema della violenza sulle donne, ad esempio Lucrezia moglie di Caio viene uccisa. Abbiamo lanciato un messaggio al mondo anche in questo senso, in quanto comunque la figura della donna all’epoca di Roma era una figura centrale ed in questo momento siamo vicini a tutte le donne afghane. Drama è l’unione tra tecnologia, musiche inedite, testi inediti, patrimonio archeologico”.

“Venticinque anni di Gusta Minori che rappresenta il top evento nella narrazione della cultura e della storia di un territorio che è Patrimonio dell’Umanità per il rapporto antropologico con il paesaggio, sono venticinque anni di Costiera Amalfitana. “Drama De Antoquis – Fantasite 5.0” è un grande lavoro artistico, teatrale, in grado di unire molteplici arti con meravigliosi effetti scenici. Un testo inedito, scritto dal nostro Direttore Artistico, Gerardo Buonocore. Si tratta di una storia romantizzata del padrone della Villa Romana – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione del Gusta Minori – il senatore Caio che trascorre le vacanze in Costiera Amalfitana, ma la sua vita di ozio verrà sconvolta dall’eruzione del complesso vulcanico Somma – Vesuvio, quella che coprì Pompei ma non la Villa Romana di Minori. Come vivevano le vacanze i romani? Quali gli intrighi, i misteri, le passioni? E’ la testimonianza che ben 2000 anni fa in Costiera Amalfitana si faceva già turismo”.

La grande arte con “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” e grandi attori come ad esempio Anna Rita Vitolo che si è formata presso l’Accademia dello Spettacolo di Antonio Casagrande con maestri come Michele Monetta e Gilles Coullet ma conosciuta dal grande pubblico per le fiction Rai di grande successo come “Verdetto Finale” e “L’Amica Geniale” dove ha interpretato l’importante ruolo di Immacolata Greco .

