America’s Cup, Luna Rossa torna dopo i rinvii per maltempo: dove e quando vedere la regata

(Adnkronos) – Dopo i rinvii degli ultimi due giorni per il maltempo, Luna Rossa torna in acqua oggi, giovedì 5 settembre, per la regata di Louis Vuitton Cup contro i francesi di Orient Express: in caso di vittoria l'imbarcazione italiana che al momento è in vetta alla classifica sarebbe aritmeticamente in semifinale. American Magic vs INEOS Britannia Luna Rossa vs Orient Express INEOS Britannia vs Team New Zealand Alinghi vs American Magic Orient Express vs New Zealand Sarà possibile vedere le gare, a partire dalle ore 14, in diretta su Sky (Sky Sport America’s Cup e Sky Sport 24) e su Mediaset (Italia 1 e Canale 20). —[email protected] (Web Info)

