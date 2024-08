America’s Cup, la barca di New Zealand cade dalla gru

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Brutte notizie per il team Emirates New Zealand all'America's Cup 2024: alla fine delle regate di oggi per la Louis Vuitton Cup, la gru d'alaggio ha ceduto durante il sollevamento della barca detentrice del titolo. "Durante il recupero dell'AC75 dalla navigazione oggi -scrive il team sul suo sito-, la gru si è rotta durante il sollevamento sul supporto della barca ed è atterrata pesantemente. Tutti i membri del team sono al sicuro. L'entità del danno sarà valutata il prima possibile". Il Taihoro è da oggi impegnato nei round robin della Vuitton Cup, ma le sue regate non assegnano punteggio. —[email protected] (Web Info)

